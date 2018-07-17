Tarihi Zirvede "Seçimde Kara bulut Yok" Diyen Trump Çark Edip Seçime Rus Müdahalesini Kabul Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki zirvesinde yaptığı açıklamalardan çark etti. Trump, seçime Rus müdahalesini kabul ettiğini, ama bunun sonuca etkisinin olmadığını söyledi.

İKİ SÜPER GÜÇ, HELSİNKİ ZİRVESİNDE BİR ARAYA GELDİ

Donald Trump ile Vladimir Putin tarihi zirve için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

"SEÇİMDE KARA BULUT YOK" DEMİŞTİ

Putin, "Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir" dedi. Rusya soruşturmasıyla ilgili konuşan Trump da, "Seçimde kara bulut yok, Hillary Clinton'ı kolayca yendim" şeklinde konuştu.

MASADA KRİTİK KONULAR VARDI

Trump ve Putin, ABD-AB ilişkilerinin zayıfladığı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen zirvede ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore gibi konular ele alındı.