Trump'tan Twitter Ceo'su Dorsey'e: Neden Takipçi Sayım Azalıyor?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, takipçi sayısı azaldığı için eleştirilerde bulunduğu Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ile Beyaz Saray'da görüştü. Trump, Dorsey ile görüşmesini Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi ile duyurdu.

ABD Başkanı paylaşımında, "Genel anlamda kendi platformları ve sosyal medya dünyası ile ilgili birçok konuyu konuştuk. Açık bir diyaloğu sürdürmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle