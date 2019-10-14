Trump'tan "Türkiye'ye yaptırım" açıklaması

14.10.2019 23:56

ABD Başkanı Donald Trump, çelikte gümrük vergisinin Türkiye için yeniden yüzde 50'ye çıkarılacağını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada daha yaptı. Trump, "Çelikte gümrük vergisi yeniden yüzde 50'ye çıkacak. ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerini derhal durduracak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA