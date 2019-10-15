Trump'tan "Türkiye'ye yaptırım" açıklaması

15.10.2019 00:00

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtti.

Başkan Trump, "Ayrıca, çelik tarifeleri, Mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri de hemen durduracak." bilgisini paylaştı.

"Bu başkanlık kararnamesi, ABD'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri, ateşkesi önleme, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleme, mültecileri zorla geri döndürmeye çalışma, Suriye'de barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit etme eyleminde bulunmuş olabilecek kişilere de güçlü yaptırımlar uygulamasına olanak tanıyacak." ifadesini kullanan Trump, kararname ile finansal kurumlar da dahil mal varlığına el koyma ve ABD'ye girişin yasaklanması gibi çok sayıda sonucu olacağını vurguladı.

Türkiye'ye sivilleri koruma mesajı

Trump, göreve geldiği ilk günden beri yönetiminin ABD'nin güvenliği için çalıştığı ve DEAŞ'ı yüzde yüz yok ettiğine işaret ederek, "Türkiye bu kazanımları tehlikeye atmamalıdır. Türkiye aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde sivillerin, bilhassa da savunmasız etnik ve dini azınlıkların korunmasını öncelik haline getirmelidir. Sivillerin hedef gözetmeksizin hedef alınması, sivil altyapıların yok edilmesi, etnik ve dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli mültecilerin eve dönüş sürecinin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde olması gerektiğine vurgu yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin askeri müdahalesi sivilleri tehlikeye atıyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça, Türkiye'nin eylemlerinin insani krizi tetiklediğini ve savaş suçu olabilecek şartlar oluşturduğunu söyledim. Türkiye, dini ve etnik azınlıklar da dahil sivillerin korunmasını garanti etmeli ve şimdi ya da gelecekte, bölgedeki DEAŞ teröristlerinin tutuklanmasından sorumlu olmalıdır. Ne yazık ki, Türkiye, saldırısının insani etkilerini azaltıyor gibi görünmüyor."

Türkiye'ye "ekonomik" tehdit

Öte yandan, DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması sebebiyle Amerikan askerlerini Kuzey Suriye'den çektiğini belirten Trump, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin DEAŞ'ın tekrar bir araya gelmesini engellemek ve bölgedeki gelişmeleri gözlemlemek amaçlı başka bir bölgeye konuşlandırılacağını ifade etti.

Trump, geriye kalan DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirilmesi için küçük bir birliğin Suriye'nin güneyindeki At Tanf bölgesinde kalacağını kaydederek, "ABD, Suriye'deki bu kötü eylemleri mümkün kılan, kolaylaştıran ve finanse edenleri hedef almak için ekonomik yaptırımları agresif bir şekilde kullanacak. Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yolu izlemeye devam ederse, Türkiye ekonomisini hızlı bir şekilde yok etmeye hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA