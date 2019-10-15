Trump'tan Türkiye'ye Suriye yaptırımları

15.10.2019 03:13

ABD, Suriye'deki operasyonu nedeniyle Türkiye'nin çelik ithalatında gümrük vergisini yüzde 50 artırıyor. Ayrıca ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için yürütülen müzakereler duracak.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yakında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna yönelik yaptırımlara olanak sağlayacak bir kararname yayınlayacağını açıkladı. Trump tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların eski ve görevdeki hükümet yetkilileri ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "istikrarı bozan eylemlerine katkı sağlayanları" kapsayacağı belirtildi.



Trump, kararnamenin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların da önünü açacağını belirtti. Trump, çelik ithalatında gümrük vergisinin yüzde 50 artırılarak Mayıs ayında yapılan indirimin geri çekileceğini duyurdu. Yaptırımlar çerçevesinde ABD ile Türkiye arasında yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerin de derhal durdurulacağı belirtildi. Trump'ın açıklamasında yaptırım seçenekleri arasında malvarlığının dondurulması, ABD'ye giriş yasağı gibi önlemlerin yer alabileceği belirtildi.



Türkiye'nin askeri operasyonunun siviller için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'nin eylemlerimin insani krizin önünü açtığı ve olası savaş suçları için uygun koşulları yarattığını söylediğini aktardı.



Trump metinde ayrıca Türkiye'nin Barış Pınarı adını verdiği harekat için "işgal" ifadesini kullandı. Metinde, "Maalesef Türkiye, işgalinin insani etkilerini azaltmaya çalışıyor gibi durmuyor" denildi. Açıklamanın son cümlesinde ise şu ifade yer aldı: "Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yolda ilerlemeyi sürdürürse, hızlı bir şekilde Türk ekonomisini yok etmek için tamamen hazırım."



"Bırakın Kürtleri Esad korusun"



Trump, yaptırımlara yönelik açıklamasından önce de Twitter üzerinden Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Trump, IŞİD'in yüzde yüz yenilmesinin ardından Amerikan askerlerini büyük ölçüde Suriye'den çekme kararı aldığını belirterek "Bırakın Suriye ve Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Komutanlarıma söyledim, neden Suriye için savaşmak zorundayız..." ifadesine yer verdi.



Suriye'deki Kürtleri korumak için Şam'a yardım sağlanması konusuna da değinen Trump, "Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte, Kürtleri korumak konusunda Suriye'ye yardım etmek isteyen herkes benim için uygun. Umarım iyi iş çıkarırlar, biz 7 bin mil uzaktayız!" yazdı.



ABD'nin 7 bin mil uzaklıktan Suriye sınırını koruyamayacağını belirten Trump, Twitter paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Bazı insanlar, ABD'nin düşmanımız Beşar Esad tarafından yönetilen Suriye'nin sınırını 7 bin mil uzaktan korumasını istiyor. Aynı zamanda Suriye doğal olarak Kürtleri korumak istiyor."



ABD'nin Meksika sınırındaki duruma yoğunlaşmayı tercih ettiğini dile getiren Trump, sınırına inşa edilen duvar sayesinde kaçak geçişlerin azaldığını da savundu.



Trump'ın paylaşımları, Suriye ordusunun Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Menbiç'e girdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. Suriye ordusunun bölgeye konuşlanması, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmanın ardından gerçekleşti. YPG'nin de içerisinde yer aldığı SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna karşı Şam yönetimiyle işbirliği yapma konusunda uzlaşmıştı.



ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.



DW/ÖA,HS



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