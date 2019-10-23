Trump'tan "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı" paylaşımı

23.10.2019 16:08

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye sınırında büyük başarı kaydedildiğini ve güvenli bölgenin oluşturulduğunu bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge yaratıldı. Ateşkes sürdü ve muharebe görevleri sona erdi." ifadesini kullandı.

Donald Trump, paylaşımında "Kürtlerin ABD'lilerle çok iyi çalıştığını ve güvende olduklarını, DEAŞ mahkumlarının da emniyete alındığını" belirterek, konuyla ilgili yerel saatle 11.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA