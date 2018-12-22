Trump'tan Türkiye Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ve bölgedeki ülkeler DEAŞ'ı mağlup edebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin DEAŞ'ı kolayca mağlup edebileceğini belirtti. DEAŞ'ın büyük ölçüde yenildiğini belirten Trump, "Türkiye dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkeler DEAŞ'ı kolayca mağlup edebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye'den çekilme kararına ilişkin ise, "Biz eve dönüyoruz" paylaşımında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA