Trump'tan tüm Amerikalılara "Kovid-19 aşısı olun" tavsiyesi
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Trump'tan tüm Amerikalılara "Kovid-19 aşısı olun" tavsiyesi

17.03.2021 05:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 05:19
Trump'tan tüm Amerikalılara

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların güvenli olduğunu belirterek, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların güvenli olduğunu belirterek, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Görevde olduğu dönemde Kovid-19 salgınına karşı yeterli ölçüde tedbir almamakla eleştirilen eski ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta salgını ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Trump, "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, dürüstçe söylemek gerekirse çoğu bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim." dedi.

Bununla birlikte herkesin aşı olup olmama konusunda özgür olduğunu belirten Trump, Kovid-19 aşılarının güvenli olduğunu ve işe yaradığını ifade etti.

Halen hayatta olan diğer eski başkanlar daha önce ortak bir kampanyada yer alarak herkese aşı olma çağrısı yapmıştı.

Seçimlerde hile iddiasını tekrarladı

3 Kasım 2020'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokratların hile yaptığını ve mahkemelerin buna karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarını yineledi.

Trump ayrıca Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giderek daha fazla sayıda gelen göçmenlerin "ülkeyi mahvedeceğini" savundu ve bu göçlerin durdurulması gerektiğini belirtti.

3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump ise uzun süre seçim sonuçlarını kabul etmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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