Trump'tan ticaret savaşı yorumu: Ekonomimiz çok iyi, birilerinin Çin'e dur demesi gerekiyor

08.08.2019 00:43

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pekin ile Washington arasında devam eden ticaret savaşları hakkında söylediği sözlerin finans piyasaları vurduğu görüşüne katılmadığını belirterek "Söylediğim sözlerin hiçbir etkisi yok. Yaptığım belagat insanları bir araya getiriyor." dedi.

Trump'ın 300 milyarlık Çin malına 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemesinin ardından, geçen hafta ABD borsalarında yüzde 3'ü bulan seviyelerde düşüş gözlemlenmişti. Euronews.com'da Görüntüle