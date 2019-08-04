Trump'tan Teksas saldırısı açıklaması: "Haberler kötü, çok ölü var"

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta bir AVM'de yaşanan saldırıyla ilgili, "Haberler çok kötü, çok ölü var" dedi.

Teksas'ın El Paso kentinde bir AVM'de yaşanan saldırı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "El Paso, Teksas'ta korkunç saldırı. Haberler çok kötü, çok ölü var. Eyalet ve yerel makamlar çalışma yapıyor. Federal Hükümetin tam desteğinin olduğunu valiye söyledim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA