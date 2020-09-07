Trump'tan Suudi Arabistan'a "Körfez ülkeleri ile müzakere" çağrısı
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Trump'tan Suudi Arabistan'a "Körfez ülkeleri ile müzakere" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunun çözümü için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya davet ettiği belirtildi.

Trump'tan Suudi Arabistan'a
07.09.2020 05:09 | Son Güncelleme: 07.09.2020 05:12

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunun çözümü için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya davet ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bugün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede Trump'ın, Suudi Arabistan'ın G-20 liderliğinden övgüyle söz ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Başkan Trump, geçen hafta Tel Aviv'den Abu Dabi'ye tarihi bir ticari bir seferle başlayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlar için Suudi hava sahasının açılmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

Trump'ın İsrail ve BAE arasındaki Abraham Anlaşmasının altını çizdiğini ve bölgesel güvenlik ve refahı artırmanın yollarına değindiğinin belirtildiği açıklamada, "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunların çözülmesi için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya çağırdı." denildi.

Açıklamada, Trump'ın ABD ve Suudi Arabistan arasındaki "güçlü ortaklığa" vurgu yaptığı ve Kral Selman'a liderliği için teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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