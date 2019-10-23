Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

23.10.2019 16:05

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu" dedi. Çatışmaların sona erdiğini ve yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerinin kontrol altında olduğunu söyleyen Trump, Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağını duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA