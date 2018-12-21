Trump'tan Suriye Açıklaması: "Çekilmemiz Doğru Bir Hamle"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusundan emekli bir yazarın Suriye'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD ordusundan emekli General Anthony Tata'nın Trump'ın Suriye'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi. Trump, aynı zamanda 'Kara Kış' isimli kitabın da yazarı olan Tata'nın Suriye konusunda, "Bence Başkan'ın kararı kesinlikle Suriye'de doğru bir hamle. Suriye'den çekilme kararını protesto eden dahiler aynı zamanda DEAŞ hakkındaki İstihbaratı tahrip edenler ve DEAŞ'ın güçlenmesine izin verenlerdir" ifadelerini kullandığını kaydetti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA