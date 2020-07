Trump'tan suç oranlarına ilişkin "New York kontrolden çıktı" yorumu ABD Başkanı Donald Trump, polis teşkilatlarının dağıtılmasını isteyen Demokratların yönetimindeki kentlerde artan suç oranlarına dikkati çekerek, "New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, polis teşkilatlarının dağıtılmasını isteyen Demokratların yönetimindeki kentlerde artan suç oranlarına dikkati çekerek, "New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı." yorumunda bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da güvenlik güçleriyle "iyi anıları" olan vatandaşlarla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Ülkede son günlerde yaşanan protestoların ardından Demokrat kesimin polis teşkilatlarının dağıtılması ve teşkilatlara fonun kesilmesi taleplerine işaret eden Trump, "Son haftalarda ülkemizin polisleri ablukaya alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, buradaki konuşmasında görev başındaki polislerin de tacize uğradığını, yaralandığını ve öldürüldüğünü anımsatarak, "Sorumsuz siyasetçiler, bizim güvenlik güçlerimizi düşman gibi göstererek onların adına leke sürdü." görüşünü paylaştı.

Kendisinin de doğduğu ve uzun yıllar yaşadığı New York'ta artan suç oranlarına işaret eden Trump, "New York'ta silahlı saldırılar yüzde 358 artmış. Buna inanması güç ama yine de kent yönetimi kendi istediklerini yapıp, Trump Tower önüne 'Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)' yazdırıyor. New York ne yazık ki artık kontrolden çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, görevi dönemindeki eylemleri nedeniyle "insan hakları ihlalleri" ile suçlanan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin suçla mücadelesini de överek, "Beğenin ya da beğenmeyin Rudy, suçla mücadelede çok iyi iş çıkardı. O, New York'un en büyük belediye başkanıydı." dedi.

Atlanta, Philadelphia ve Minneapolis gibi Demokratlar'ın yönetimindeki kentlerde de artan suç oranlarının altını çizen Trump, "Radikal siyasetçiler, masum Amerikan halkına karşı savaş açıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA