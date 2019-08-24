Trump'tan 'sözleri edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı için yeni yorum: Harika bir kadın

Trump'tan 'sözleri edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı için yeni yorum: Harika bir kadın

24.08.2019 15:15
Trump'tan 'sözleri edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı için yeni yorum: Harika bir kadın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, daha önce sözlerine 'edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen için bu kez de "harika bir kadın" dedi.


Trump, Grönland'ı Danimarka'dan satın alma fikrini "absürt" bulan Frederikse'in kendisini aradığını söyledi. ABD Başkanı G7 için Fransa'ya gitmeden önce yaptığı açıklamalarda "Danimarka ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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