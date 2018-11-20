Trump'tan Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek Açıklama: Kaşıkçı Cinayetinde Selman'ın Bilgisi Olabilir

ABD Başkanı Donald Trup, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçıcinayetinde ilişkin, "Veliaht Prens'in bu trajik olaydan haberdar olma ihtimali var. Belki biliyordu belki bilmiyordu" açıklamasını yaptı.

"SELMAN BİLGİ SAHİBİ OLABİLİR"

ABD Başkanı Trump, ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bilgi sahibi olabileceğini kaydetti.

Kongrenin Kaşıkçı konusunda farklı yöne gitmek isteyebileceğini belirten Trump, ABD'nin güvenliği ön planda olduğu sürece tüm görüşlere açık olduğunu belirtti.

TRUMP: KORKUNÇ BİR SUÇ

Donald Trump, "korkunç bir suç" olarak nitelediği Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkmayabileceğini söyledi.Suudi Arabistan'ın "İran'a karşı mücadelede büyük bir müttefik" olduğunu söyleyen Trump, "Kendi çıkarlarımız, İsrail ve bölgedeki tüm partnerlerimizin çıkarları için ABD Suudi Arabistan'ın sarsılmaz bir partneri olmaya devam etmek istiyor" dedi. Trump, Suudi Arabistan'la ekonomik ilişkilerine ilişkin ise "Suudi Arabistan'a geçen yıl düzenlediğim gezide büyük pazarlıklar sonucu ABD'ye 450 milyar dolar yatırım yapmaya ikna oldular. Bu rekor büyüklükte bir para." ifadelerini kullandı.