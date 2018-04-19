Trump'tan Sonra Pence'de de Tutuklu ABD'li Rahip için Tweet Attı

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye'de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili dün bir paylaşımda bulunarak, rahip Brunson'un Türkiye'de dayanaksız bir biçimde yargılandığını ve kendisinin masum olduğunu savunarak, "ABD'de iyi bir centilmen ve Hristiyan lider olan rahip Andrew Brunson, Türkiye'de yargılanıp zulüm görüyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha çok casusum. Umarım kendisinin ait olduğu güzel ailesine ve yurduna dönmesine izin verilir" açıklamasında bulunmuştu.

İzmir'de görülen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un davasını izleyen ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu Büyükelçi Sam Brownback, "Yönetim son derece kaygılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüm. Papaz Brunson serbest bırakılana kadar bu konu ABD için yüksek öneme sahip olmaya devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Trump'ın paylaşımını değerlendirerek, "Biz Trump'ın tweetlerine alıştık. Altını çizerek söylüyorum; Türkiye bir hukuk devleti. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Onlardaki yargı da bizdeki değil mi?' Tabii ki yargı kararlarına saygı duyacağız. Rahiple ilgili kararı verecek ne Trump ne de yargı dışındaki hiçbir irade değil. Bizzat yargının kendisi bu konuda kararı verecek ve yargı sürecinde de bizim bu konuyla ilgili değerlendirme yapmamız doğru olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Bir açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den geldi. Pence, Twitter mesajında, FETÖ ve PKK suçlamasıyla tutuklu bulunan Brunson için "Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Pastör Brunson'ın eşiyle konuştum. Ona dualarımızda olduklarını, Donald Trump ile Türkiye'deki duruşmayı takip ettiğimizi söyledim. Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır. Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir." dedi.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan, 35 yıl hapis cezası istenilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iadesini istediği ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson için İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 7 Mayıs 2018 tarihine erteledi.