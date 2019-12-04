Trump'tan son dakika iptali
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Trump'tan son dakika iptali

ABD Başkanı Donald Trump, liderlerin hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmesi daha önce planlanan basın toplantısını iptal etti.

04.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:25
Trump'tan son dakika iptali

ABD Başkanı , liderlerin hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmesi daha önce planlanan basın toplantısını iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği 'da daha önceden düzenleyeceği açıklanan basın toplantısını iptal etti. İptalin, liderlerin Trump hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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