Trump'tan Şok İddia: Darbe Girişimi...

ABD Başkanı Donald Trump, bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'te çalışan gazeteci Dan Bongino tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Bongino, FBI yetkilileri tarafından Trump'ı görevden almak için yapılan tartışmaları darbe girişimi olarak nitelendirmişti. Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, CBS televizyonuna, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'in 2017'de anayasanın, "Trump'ın ehil olmadığına kanaat getirilirse görevden alınabilmesini sağlayan" bir maddesini kendisiyle konuştuğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı üzerindeki potansiyel dış etki konusundaki endişelerini yazdığı kitapta ayrıntılarıyla anlatan eski FBI Genel Müdür Yardımcısı Andrew McCabe'e ve Robert Mueller'in soruşturmasına özel danışmanlık yapan avukat yardımcısı Rod Rosenstein'e tepki göstererek Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Eski ABD Adalet Bakanı Session'ın göreve getirdiği McGabe ve Rosenstein, yasa dışı bir şey planlamış ve yakalanmış gibi gözüküyor" açıklamasında bulundu. Trump, '@foxandfriends'ten Dan Bongino'nun "Bu ABD Başkanı'na yasa dışı bir darbe girişimiydi" sözlerini alıntılayarak "Doğru" diye tweet attı. Trump ayrıca, Rusya soruşturmasına katılan kilit yetkililerin 'hain' davranışlarda bulunduğunu öne sürdü. Trump'ın bu söylemleri ABD'de tepkiye yol açtı.

(İHA)

Kaynak: İHA