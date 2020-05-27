Trump'tan, siyahi vatandaşın polis şiddetiyle ölmesini çok üzücü nitelemesi
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Trump'tan, siyahi vatandaşın polis şiddetiyle ölmesini çok üzücü nitelemesi

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesini, "Çok üzücü bir olay" olarak niteledi ve konuya ilişkin rapor alacağını söyledi.

Trump'tan, siyahi vatandaşın polis şiddetiyle ölmesini çok üzücü nitelemesi
27.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:27

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesini, "Çok üzücü bir olay" olarak niteledi ve konuya ilişkin rapor alacağını söyledi.

Trump, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaklaşık 10 yıl aradan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermesi öncesi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezini gezerek bilgi aldı.

Gazetecilerin Floyd'un öldürülmesine ilişkin sorusu üzerine Trump, "Bu çok çok üzücü bir olay. Washington'a döndüğümde, yarın bu konuda kapsamlı bir rapor alacağım. Ama olanlar çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti. "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, Polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaya karışan 4 polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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