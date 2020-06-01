Trump'tan Şiddet İmalı Tweet
Başkan Trump, dün gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında "iradesiz" belediye başkanının asayişi sağlamayı başaramaması durumunda "işi bitirmek için" Ulusal Muhafız birliklerini göndermeyi düşüneceğini yazarak şiddete başvurmak gerekebileceğini ima etti.
01.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:48
Başkan Trump, dün gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında "iradesiz" belediye başkanının asayişi sağlamayı başaramaması durumunda "işi bitirmek için" Ulusal Muhafız birliklerini göndermeyi düşüneceğini yazarak şiddete başvurmak gerekebileceğini ima etti. Ayrıntıları Özlem Tınaz aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com