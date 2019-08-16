Trump'tan Şi Cinping'e mesaj: Göstericilerle görüşse Hong Kong'da sorunu 15 dakikada çözer

16.08.2019 09:03

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimine verdiği 'Hong Kong'da devam eden protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde çözülmesi mesajını' yineledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi planlandığını açıklayan Trump, kendisiyle 'kısa bir süre içinde' konuşacağını söyledi.

Trump, "Eğer Şi (Cinping) oturup göstericilerle konuşsa bu işi 15 dakikada çözer" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle