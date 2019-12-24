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Trump'tan senatörlere Türkiye uyarısı

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin, Rusya ile S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiği ortaya çıktı.

24.12.2019 07:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 07:51
Trump'tan senatörlere Türkiye uyarısı

ABD'de, Başkan yönetiminin, ile S-400 anlaşması nedeniyle 'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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