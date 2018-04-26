Trump'tan Senato'dan Onay Alan Pompeo Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alması hakkında, "Benim güvenim ve desteğimi kazandı. Bugün, 70. ABD Dışişleri Bakanı olduğu için benim tebriklerimi aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Pompeo'nun Senatodaki oylamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti:

"Senatonun ülkemizin en üst düzey diplomatı olarak hizmet etmesi için Mike Pompeo'yu onaylamasından dolayı memnun oldu. Mike gibi vatansever birisinin sonsuz yeteneği, enerjisi ve Dışişleri Bakanlığı yapacak zekası tarihin bu önemli döneminde ülkemiz adına çok önemli. ABD'nin çıkarlarını her zaman en ön planda tutacaktır. Benim güvenimi desteğimi kazandı. Bugün, 70. ABD Dışişleri Bakanı olduğu için benim tebriklerimi aldı."

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

Pompeo, Senato'daki oylamanın ardından ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı oldu. Pompeo, Senato'da 57'ye 42 oyla onaylandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Tillerson döneminde daha "pasif" bir rol oynadığı eleştirilerine karşı Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına yeni bir soluk katması bekleniyor.

Temsilciler Meclisinde üç dönem Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan Pompeo, aynı zamanda Kongrede İstihbarat Komitesi üyeliği yapmıştı.

Trump'ın Ocak 2017'de CIA'in başına getirdiği Pompeo, son atamayla yine Başkan tarafından Dışişleri Bakanı yapıldı.