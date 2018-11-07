Trump'tan Seçim Açıklaması: "Muazzam Bir Başarı"

ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasında, "Muazzam bir başarı. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Muazzam bir başarı. Herkese teşekkürler" dedi. Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı. Temsilciler Meclisinde ise Demokratlar üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine karşılık Trump, bu sonuçları muazzam olarak karşıladı. Trump paylaşımında, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkürler" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON