Trump'tan, "Rusya'yı Çin bayraklı jetlerle bombalayalım" şakası - Haberler

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Trump'tan, "Rusya'yı Çin bayraklı jetlerle bombalayalım" şakası

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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Trump'tan,

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin, Rusya'yı "Çin bayraklı" savaş jetleriyle vurup, "suçu Çin'e atmasını" önerdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin, Rusya'yı "Çin bayraklı" savaş jetleriyle vurup, "suçu Çin'e atmasını" önerdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde nitelendirerek, "Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya'yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin'e atmasını" öneren Trump, "Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

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