Trump'tan Rusya'ya: Ukrayna'yı Rahat Bırakın

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya "Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaktan vazgeçme", diğer ülkelere de Suriye ve İran gibi "düşman rejimlere destek vermeme" çağrısı yaptı. Trump ayrıca uzun menzilli füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi de "eylemlerinin sonuçları olacağı" konusunda uyardı.





G20 Zirvesi'nden önce gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da konuşan Donald Trump, Batı'nın geleceğinin tehlikede olduğunu da söyledi.



Trump Rusya'yı "sorumluluk sahibi uluslar topluluğuna katılmaya" da çağırdı.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın bölgeyi istikrarsızlaştırdığı suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.



"İki liderin ilk kez görüşmesini tam da bu yüzden bekliyoruz" dedi.



ABD lideri yarın başlayacak G20 Zirvesi'nde ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.



Polonya'nın Nazi işgaline başkaldırışını simgeleyen Krasinski Meydanı'nda konuşan Trump, Polonya'yı da Batı özgürlüklerinin savunulmasına örnek bir ülke olarak gösterdi.



Fransız haber ajansı AFP, Trump'ı dinlemek için 10 bin kişinin toplandığını, pek çoğunun yönetimdeki muhafazakar iktidar partisi tarafından ücretsiz otobüslerle meydana taşındığını yazdı.