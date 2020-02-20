Trump'tan 'Rusya bağlantısını inkar koşuluyla' Assange'a af teklifi iddiası
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Trump'tan 'Rusya bağlantısını inkar koşuluyla' Assange'a af teklifi iddiası

Assange,dün yapılan duruşmaya tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katıldı.

20.02.2020 07:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 07:35
Trump'tan 'Rusya bağlantısını inkar koşuluyla' Assange'a af teklifi iddiası

ABD Başkanı 'ın, Wikileaks Kurucusu 'a Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında bağlantısını inkar etmesi koşuluyla af teklif ettiği iddia edildi.


Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald, iade duruşmaları öncesinde yapılan teknik celsede, Eski Cumhuriyetçi Partili Kongre Üyesi Dana Rohrabacher'ın Ağustos 2017'de Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde ziyaret ettiğini ve af önerdiğini öne sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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