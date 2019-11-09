Trump'tan Putin'in Zafer Günü davetine cevap: Yapabilirsem gitmeyi çok isterim

Trump'tan Putin'in Zafer Günü davetine cevap: Yapabilirsem gitmeyi çok isterim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Devlet Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü anma etkinlikleri için yaptığı davete icabet etmeyi düşündüğünü söyledi.

09.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:58
Trump'tan Putin'in Zafer Günü davetine cevap: Yapabilirsem gitmeyi çok isterim

(ABD) Devlet Başkanı , Rusya Devlet Başkanı 'in 9 Mayıs Zafer Günü anma etkinlikleri için yaptığı davete icabet etmeyi düşündüğünü söyledi.


Cuma günü seçim kampanyası etkinlikleri için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Davet için teşekkür ederim. Politik sezonun tam ortasına denk geliyor, yapıp yapamayacağımı göreceğim, ancak yapabilirsem gitmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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