Trump'tan Putin Görüşmesi Öncesi Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı zirve öncesinde, "Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü durumda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Trump, beklenen görüşme öncesinde Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Yıllarca süren ABD ahmaklığı ve aptallığı yüzünden Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü durumda" ifadesini kullandı. - WASHINGTON