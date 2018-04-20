Trump'tan, Putin'e Beyaz Saray Daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet ederek, kendisini Beyaz Saray'da görmekten mutluluk duyacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rus meslektaşı Vladimir Putin'i telefon görüşmesi sırasında ABD'ye davet etti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Beyaz Saray'da görmekten memnuniyet duyacağını söyledi. - MOSKOVA