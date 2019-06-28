Trump'tan Putin'e: ABD seçimlerine müdahale etme
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, ülkesinden seçimlere burnunu sokmamasını istedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ülkesinden seçimlere karışmamasını istedi.
Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesinde Trump ve Putin ikili bir görüşme düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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