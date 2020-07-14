Trump'tan Polonya Cumhurbaşkanı Dud'ya seçim tebriki ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Andrzej Duda'yı tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Andrzej Duda'yı tebrik etti.

Polonya'da ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda kazanmıştı. Duda'ya ABD Başkanı Donald Trump'tan tebrik gecikmedi. Trump, Polonyalı mevkidaşı Duda'yı tebrik etti. Trump, "Dostum, Cumhurbaşkanı Duda'yı tarihi yeniden seçilmesi noktasında tebrik ediyorum. Savunma, ticaret, enerji ve telekominikasyon güvenliği gibi birçok konuda birlikte önemli çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Andrzej Duda yüzde 51. 21 oy alırken, rakibi Rafal Trzaskowski ise yüzde 48.79 oy aldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA