Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi
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Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi
10.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:56

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda Peru ve Panamalı mevkidaşları ile ayrı ayrı telefonda görüşerek bu ülkelere tıbbi malzeme yardımı teklifinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda Peru ve Panamalı mevkidaşları ile ayrı ayrı telefonda görüşerek bu ülkelere tıbbi malzeme yardımı teklifinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra ile telefonda Kovid-19 salgının görüştüğü ve Vizcarra'yı pandemi ile mücadelede gösterdiği kararlılık için tebrik ettiği aktarıldı. Görüşmede Trump'ın Peru'ya sağlık konusunda yardım teklifinde bulunduğu ve iki liderin bu sağlık krizinin aşılmasında iş birliğini sürdüreceklerini kaydettikleri belirtildi. Ayrıca görüşmede, Trump'ın Vizcarra'ya Venezuela konusundaki duruşu için de teşekkür ettiği vurgulandı.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo Cohen ile de Kovid-19 salgını konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump'ın bu ülkeye de virüsle mücadelede ihtiyaç duydukları sağlık ekipmanları konusunda yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.

Panama'nın pandemi döneminde Panama Kanalı üzerindeki yönetiminin de küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Trump'ın, Cortizo'ya Venezuela konusundaki duruşu için de teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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