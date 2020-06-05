Trump'tan Pentagon'a Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmını çekme talimatı
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Trump'tan Pentagon'a Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmını çekme talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'a Almanya'da daimi olarak görevli ABD askerlerinden 9 bin 500'ünü çekme talimatı verdiği iddia edildi.

Trump'tan Pentagon'a Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmını çekme talimatı
05.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:47

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'a Almanya'da daimi olarak görevli ABD askerlerinden 9 bin 500'ünü çekme talimatı verdiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerlerinin sayısının üst limitinin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedildi.

Bu talimatla halihazırda 34 bin 500 ABD askerinin görev yaptığı Almanya'dan 9 bin 500 asker çekilecek.

ABD'nin mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurulabiliyordu.

Öte yandan Pentagon, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdü ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri yüzünden gerginlik vardı.

Bu adımın iki NATO ülkesi arasındaki ipleri daha da gereceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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