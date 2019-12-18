Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu: Cadı mahkemesi bile daha kanuni
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek hakkındaki azil maddelerini "samimiyetsiz, mesnetsiz, tehlikeli ve mantık dışı" olarak niteleyerek süreci protesto ettiğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek hakkındaki azil maddelerini "samimiyetsiz, mesnetsiz, tehlikeli ve mantık dışı" olarak niteleyerek süreci protesto ettiğini belirtti.
Beyaz Saray, Trump'ın, hakkında yürütülen azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye hitaben yazdığı 6 sayfalık mektubu paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle