Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu: Cadı mahkemesi bile daha kanuni
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Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu: Cadı mahkemesi bile daha kanuni

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek hakkındaki azil maddelerini "samimiyetsiz, mesnetsiz, tehlikeli ve mantık dışı" olarak niteleyerek süreci protesto ettiğini belirtti.

18.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:41
Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu: Cadı mahkemesi bile daha kanuni

(ABD) Başkanı , Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat 'ye bir mektup göndererek hakkındaki azil maddelerini "samimiyetsiz, mesnetsiz, tehlikeli ve mantık dışı" olarak niteleyerek süreci protesto ettiğini belirtti.


Beyaz Saray, Trump'ın, hakkında yürütülen azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye hitaben yazdığı 6 sayfalık mektubu paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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