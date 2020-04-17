Trump'tan Pekin'e koronavirüs ithamı: Çin'deki ölü sayısı ABD'nin yanına bile yaklaşamaz ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin koronavirüs kaynaklı ölü sayısını sakladığını belirterek, "Çin'de ölü sayısı ABD'nin yanına bile yakalaşamaz." dedi. Trump, New York Valisi Andrew Cuomo'ya da "sert" çıkışarak, "Şikayet etme, işini yap. Konuşmayı bırak!" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin koronavirüs kaynaklı ölü sayısını sakladığını belirterek, "Çin'de ölü sayısı ABD'nin yanına bile yaklaşamaz." diye konuştu. Trump ayrıca ABD'de Covid 19 sebebiyle en çok can kaybının görüldüğü New York'ta Demokrat Partili Vali Andrew Cuomo'ya da "sert" çıkışarak, "Şikayet etme, işini yap. Konuşmayı bırak!" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com