Trump'tan Pakistan Başbakanı İmran'a Yardım Mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki barış sürecine yardım etmesi için Pakistan Başbakanı İmran Khan'a mektup yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan'a Afganistan'daki karmaşanın çözümü konusunda bir mektup gönderdi. Başbakan Khan yaptığı açıklamada, ABD Başkanının 17 yıllık Amerikan işgalinin neticeye bağlanması için yürütülen barış görüşmeleri için yardım istediğini bildirdi. - İSLAMABAD