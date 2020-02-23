Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?'
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi.
23.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:18
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com