Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?'
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Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi.

23.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:18

(ABD) Başkanı , 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?'
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