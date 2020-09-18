Trump'tan okullar için "vatanseverlik" kararnamesi ABD Başkanı Donald Trump, okullarda "vatanseverlik eğitimi" verilmesi için yeni bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, okullarda "vatanseverlik eğitimi" verilmesi için yeni bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray Amerikan Tarihi Konferansı'nda konuşma yaptı. Başkan Trump, "ulusumuzun büyük tarihini öven Amerikan yanlısı müfredat" geliştirmeyi amaçladığını aktarırken, okullarda "vatanseverlik eğitimi" verilmesi için yeni bir kararname imzaladı. Trump, yeni kararname ile vatansever okul eğitimini teşvik etmek için "1776 Komisyonu" adı verilen bir komisyon kurulacağını duyurdu.

Başkan Trump, ABD'de devam eden protestolara değinerek, "Bu radikallere liberal politikacılar, ana akım medya ve büyük şirketler tarafından yardım ve yataklık edildi" ifadelerini kullandı. Hedeflerinin muhalefeti susturmak, temel Amerikan değerlerini ve yaşam tarzını baltalamak olduğunu vurgulayan Trump, "Amaçları sizleri gerçeği konuşmaktan alı koymak. Amerikalıları kendi değerlerini, miraslarını ve kendi yollarını terk etmeye zorlamak" dedi.

Okullarda verilen mevcut eğitimi eleştiren Başkan Trump, "Sol kanattaki isyan ve kargaşanın, okullarımızda onlarca yıllık solcu telkinin doğrudan sonucu olduğunu" vurguladı. Trump, ayrıca ırk teorisine de değinerek, "Bu doktrini çocuklarımıza öğretmek, en gerçek anlamıyla bir çocuk istismarı biçimidir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA