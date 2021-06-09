Trump'tan Nijerya'ya tebrik
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Trump'tan Nijerya'ya tebrik

Trump'tan Nijerya'ya tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ı yasaklayan Nijerya'yı tebrik ederek, "Devlet başkanını yasakladığı için Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya tebrikler.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ı yasaklayan Nijerya'yı tebrik ederek, "Devlet başkanını yasakladığı için Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya tebrikler. Daha fazla ülke, özgür ve açık konuşmaya izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetini Twitter'ı askıya aldıkları için tebrik etti. Nijerya'da Twitter'ın askıya alınmasını desteklediğini ifade eden Trump, diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya çağırdı. Trump, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet başkanını yasakladığı için Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya tebrikler. Daha fazla ülke, özgür ve açık konuşmaya izin vermediği için Twitter ve Facebook'u yasaklamalı" dedi.

Tüm seslerin duyulması gerektiğini, rakiplerin bu şekilde ortaya çıkacağını belirten Trump, "Kendileri kötüyse, iyiyi ve kötüyü kime dikte edecekler? Belki de Başkan olduğum zamanlarda bunu ben yapmalıydım ama (Facebook'un CEO'su Mark) Zuckerberg, ne kadar harika olduğumu söylemek için beni arayıp ve akşam yemeği için Beyaz Saray'a gelip durdu" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK VE TWİTTER'DAN TRUMP'A YASAK

Sosyal medya platformu Facebook, Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının sorumlusu olarak görülen Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik yasaklamanın 2 yıl daha devam edeceğini ve hesapların 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağını açıklamıştı. Twitter yetkilileri de eski Başkan Trump'ın platformdan kalıcı olarak engellendiğini belirtmişti.

TRUMP'IN KURDUĞU SOSYAL İLETİŞİM PLATFORMU KAPATILDI

Kongre baskını sonrası teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılan Trump, "From the Desk of Donald J. Trump" adında özel bir sosyal iletişim platformu kurmuştu. Trump'ın "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladığı platform, geçtiğimiz ay trafiğin zayıf olması nedeniyle kapatılmıştı.

NİJERYA'DA TWİTTER'IN FAALİYETLERİ SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Twitter'da 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki ayrılıkçılık yanlılarını cezalandırmakla tehdit etmişti. Buhari resmi hesabından, "Ülkede olumsuz davranışlarda bulunanlar Nijerya iç savaşı sırasında meydana gelen yıkım ve can kayıplarının farkında değil. Onların anladıkları dil ile davranacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya platformu Twitter'ın, Buhari'nin paylaşımını silmesinin ardından ülke genelinde Twitter faaliyetleri süresiz olarak askıya almıştı. Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, "Maalesef sosyal medya çoğu zaman insanların hayatında korkunç etkiler bırakıyor. Ülkenin birliğini de tehdit ediyor. Nijerya'nın ulusal çıkarları için Twitter askıya alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter ise Nijerya hükümetinin kararını "derinden endişe verici" olarak nitelendirmiş, konuya ilişkin araştırmaların devam ettiğini ve daha fazla bilgi edindiklerinde güncelleme yapacaklarını ifade etmişti.

-İHA-

Trump'tan Nijerya'ya tebrik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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