Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği doğum günü mektubunu paylaştı. Mektupta Trump Netanyahu'ya "Muhteşemsin!" ifadesini kullandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği doğum günü mektubunu paylaştı. Mektupta Trump Netanyahu'ya "Muhteşemsin!" ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun Twitter üzerinden paylaştığı mektuba ABD Başkanı "70'inci yaş günün kutlu olsun!" sözleriyle başladı. Euronews.com'da Görüntüle