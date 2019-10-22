Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'

Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği doğum günü mektubunu paylaştı. Mektupta Trump Netanyahu'ya "Muhteşemsin!" ifadesini kullandı

22.10.2019 18:28
Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği doğum günü mektubunu paylaştı. Mektupta Trump Netanyahu'ya "Muhteşemsin!" ifadesini kullandı.


Netanyahu'nun Twitter üzerinden paylaştığı mektuba ABD Başkanı "70'inci yaş günün kutlu olsun!" sözleriyle başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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