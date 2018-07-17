Trump'tan NATO Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO güçsüzdü ama artık daha güçlü" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde NATO'dan çekilmekle tehdit etmişti. Avrupa ülkelerini hedef alan Trump, sosyal medya üzerinden açıklamalarına devam ediyor. NATO ile mükemmel bir toplantı geçirdiğini ifade eden Trump, "Ek 33 milyar ek bütçe sağlayacaklar ve gelecekte de daha fazlasını yapacaklar. NATO güçsüzdü ama artık daha güçlü. Medya sadece liderlere kaba davrandığımı yazıyor, paradan bahsetmiyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON