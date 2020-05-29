Trump'tan Minneapolis'teki şiddet olaylarına yönelik belediye başkanına tepki ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan şiddet olaylarına yönelik, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da Ulusal Muhafızları gönderip işimi halledeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan şiddet olaylarına yönelik, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da Ulusal Muhafızları gönderip işimi halledeceğim" dedi.

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestolarda dükkanların yağmalanması ve polis merkezinin ateşe verilmesine Başkan Donald Trump'tan sert tepki geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'te olanları izleyemem" dedi. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i işaret eden Trump, kentte "lider eksikliği" olduğunu ifade etti. Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da Ulusal Muhafızları gönderip işimi halledeceğim" ifadelerini kullandı.

Protestoculara sert uyarı: "Yağma başladığında silahlar ateşlenir"

Protestoculara da değinen ABD Başkanı Trump, "Bu eşkıyalar, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledi. Herhangi bir zorlukta kontrolü sağlayacağız. Ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim" dedi.

Ne olmuştu?

George Floyd'un ABD polisinin kendisini gözaltına almak istediği sırada diziyle ensesine bastırması sonucu "Nefes alamıyorum" diyerek bir süre sonra hareketsiz kaldığı kameraya yansımıştı. Silahsız siyahi vatandaşın son görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca binlerce kişi polis şiddetine karşı tepki amacıyla sokaklara döküldü. George Floyd'un bir iş yeri sahibinin sahtecilik şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA