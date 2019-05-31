Trump'tan Meksika'ya: Yasa dışı göçü engellemezsen yüzde 25 ek vergi uygulanacak

Trump'tan Meksika'ya: Yasa dışı göçü engellemezsen yüzde 25 ek vergi uygulanacak

Başkan Trump, ABD'nin güney sınırından gelen yasa dışı göçmenlerin engellenmemesi durumunda Meksika'ya yüzde 25'e kadar ek vergi uygulayacak

Trump'tan Meksika'ya: Yasa dışı göçü engellemezsen yüzde 25 ek vergi uygulanacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkenin güney sınırlarındaki yasa dışı göç sorununa çözüm bulunana dek Meksika'dan gelen tüm ürünlere ek yüzde 5 vergi uygulayacak.

ABD Başkanı Trump, Meksika hükümetinin 'göç sorununu' çözmemesi halinde vergileri yüzde 25'e kadar yükseltme tehdidinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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