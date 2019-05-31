Trump'tan Meksika'ya: Yasa dışı göçü engellemezsen yüzde 25 ek vergi uygulanacak
Başkan Trump, ABD'nin güney sınırından gelen yasa dışı göçmenlerin engellenmemesi durumunda Meksika'ya yüzde 25'e kadar ek vergi uygulayacak
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkenin güney sınırlarındaki yasa dışı göç sorununa çözüm bulunana dek Meksika'dan gelen tüm ürünlere ek yüzde 5 vergi uygulayacak.
ABD Başkanı Trump, Meksika hükümetinin 'göç sorununu' çözmemesi halinde vergileri yüzde 25'e kadar yükseltme tehdidinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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