Trump'tan medyaya tepki: Aksak Akım Medya Bir çok önemli açıklamalarını sosyal medya platformu Twitter'dan açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı mesajla bu kez de ülkedeki medya organlarını hedef aldı.

Bir çok önemli açıklamalarını sosyal medya platformu Twitter'dan açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı mesajla bu kez de ülkedeki medya organlarını hedef aldı. Medya organlarına tepki gösteren Başkan Trump, medya organlarına 'Ana Akım Medya' (Mainstream Media) yerine 'Aksak Akım Medya' (Lamestream Media) dedi. Başkan Trump yayınladığı mesajında "Kovid'e karşı BÜYÜK bir iş yaptık, tüm Valilerin iyi görünmesini sağladık, bazıları ise harika gösterdik (ve sorun değil), ancak Lamestream Media" ifadelerini kullandı. Başkan Trump, yaptığı çalışmalarla kendisi hariç herkesi iyi gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: DHA