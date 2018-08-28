Trump'tan Mccain'e "Saygı" Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain için, "Aramızdaki politika ve yaklaşım farklarına rağmen Senatör John McCain'in ülkemize yaptığı hizmetlere saygı duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, McCain'in ölümüyle ilgili ilk kez yazılı açıklama yaparak ünlü senatörün hizmetlerini övdü.

Trump, açıklamasında, "Aramızdaki politika ve yaklaşım farklarına rağmen Senatör John McCain'in ülkemize yaptığı hizmetlere saygı duyuyorum. Onun anısına, defnedileceği güne kadar bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Trump yerine Pence törene katılacak

Trump, 31 Ağustos Cuma günü başkent Washington'daki Kongre binasında düzenlenecek cenaze törenine de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılacağını ve bir konuşma yapacağını duyurdu.

Trump, törene yönetimi temsilen Özel Kalem Müdürü John Kelly, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın katılacağını belirtti.

Böylece Trump'ın cenaze törenine katılmayacağı kesinleşmiş oldu.

Trump ayrıca, McCain'in ailesinin isteği üzerine ünlü senatörün cenazesinin çarşamba günü Arizona'da yapılacak törenin ardından askeri törenle Washington'a getirileceğini ifade etti.

Bayraklar yarıya indirildi

Öte yandan, Trump'ın açıklamasının hemen ardından yazılı açıklama yapan Beyaz Saray, bayrakların yarıya indirildiğini ve McCain'in cenazesinin defnedileceği pazar gününe kadar bu şekilde kalacağını bildirdi.

Cumartesi günü McCain'in ölümünün hemen ardından bayrakları yarıya indiren Beyaz Saray, pazartesi günü bayrakları yeniden normal düzenine döndürmüş, Trump'ın ülke genelinde bayrakları yarıya indirme kararı almaması, kamuoyunda tepki toplamıştı.

2 Eylül'de defnedilecek

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı olan McCain, cumartesi günü 81 yaşında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

McCain'in cenazesinin, 2 Eylül'de Maryland eyaletindeki Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa gömüleceği açıklanmıştı.

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ünlü senatör için önce çarşamba günü memleketi Arizona'da, cuma günü de başkent Washington'daki Kongre binasında ayrı iki devlet töreni düzenleneceği bildirilmişti.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain, seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.