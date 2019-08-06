Trump'tan Maduro'ya bir hamle daha: Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Trump'tan Maduro'ya bir hamle daha: Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

06.08.2019 10:09
Trump'tan Maduro'ya bir hamle daha: Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin görevi bırakmasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Karakas'a karşı ekonomik ve diplomatik baskıyı artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın kendi ülkesindeki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesini imzaladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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