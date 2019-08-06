Trump'tan Maduro'ya bir hamle daha: Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
06.08.2019 10:09
Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin görevi bırakmasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Karakas'a karşı ekonomik ve diplomatik baskıyı artırıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın kendi ülkesindeki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesini imzaladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com