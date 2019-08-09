Trump'tan Macron'a 'İran' resti: Kimsenin ABD adına konuşma yetkisi yok
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İran'a "karışık sinyaller" göndermekle suçladı.
09.08.2019 08:59
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İran'a "karışık sinyaller" göndermekle suçladı.
Trump sosyal medya paylaşımlarında Macron'a hitaben "kimsenin ABD adına konuşma yetkisi olmadığını" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com