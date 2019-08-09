Trump'tan Macron'a 'İran' resti: Kimsenin ABD adına konuşma yetkisi yok

Trump'tan Macron'a 'İran' resti: Kimsenin ABD adına konuşma yetkisi yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İran'a "karışık sinyaller" göndermekle suçladı.

09.08.2019 08:59
Trump'tan Macron'a 'İran' resti: Kimsenin ABD adına konuşma yetkisi yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İran'a "karışık sinyaller" göndermekle suçladı.

Trump sosyal medya paylaşımlarında Macron'a hitaben "kimsenin ABD adına konuşma yetkisi olmadığını" söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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