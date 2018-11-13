Trump'tan Fransızları Kızdıracak Tweet: Biz Olmasak Almanca Konuşurdunuz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dostluktan düşmanlık safhasına geçen ABD Başkanı Donald Trump'tan Fransızları çok kızdıracak bir tweet geldi. Trump, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda "ABD, imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz." ifadelerine yer verdi.

İKİLİ ARASINDAKİ SÜRTÜŞME

Trump son zamanlarda gerilim yaşadığı Macron'un Avrupa Ordusu önerisinde bulunmasının ardından milliyetçiliği eleştiren konuşma yapmasını hazmedemediğini belli etti. Yine Twitter'dan atışa geçen Trump "Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor" diyerek ekledi:

Trump ve Macron

"ALMANCA ÖĞRENMEYE BAŞLIYORLARDI"

"Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı."

NATO RESTİ

Yine Avrupa'nın bir numaralı önceliğinin NATO bütçesine katkıyı artırmak olması talebine gelen Trump "İstersen NATO için öde ya ödeme" restini çekti.